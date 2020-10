Seoul và Washington chênh lệch quan điểm về thời điểm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook và người đồng cấp Mỹ Mark Esper ngày 14/10 (giờ địa phương) đã tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 52 tại Washington. Trong bối cảnh chỉ còn 20 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng hai nước đã tập trung vào việc đánh giá môi trường an ninh bán đảo Hàn Quốc, bàn bạc những vấn đề còn tồn đọng như chuyển giao quyền tác chiến thời chiến thay vì thảo luận những kế hoạch mới.Đặc biệt, Bộ trưởng Suh Wook đã đề cập đến quan hệ đồng minh tương hỗ hướng tới tương lai, ám chỉ việc đánh giá công tác chuyển đổi quyền tác chiến thời chiến là chủ đề nghị sự quan trọng trong cuộc họp lần này. Ông cũng khẳng định Seoul sẽ nỗ lực cùng Washington sớm đáp ứng các điều kiện chuyển giao quyền tác chiến thời chiến để chuẩn bị cơ chế phòng vệ liên quân dưới sự dẫn dắt của quân đội Hàn Quốc.Về phần mình, Bộ trưởng Mark Esper đề cao ý nghĩa của liên minh Hàn-Mỹ trong 70 năm qua, đồng thời khẳng định hai bên đang tập trung duy trì vì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Qua đó, ông Mark Esper đề cập đến sự hợp tác an ninh của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, song không đề cập đến Hội nghị cấp Ngoại trưởng QUAD (nhóm 4 nước gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ).Đặc biệt, Bộ trưởng Esper nhận định khả năng quá trình Mỹ chuyển giao quyền tác chiến cho Hàn Quốc sẽ mất thời gian, đồng thời đề cập đến lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, gây sức ép lên Hàn Quốc về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự chung Hàn-Mỹ. Ông Esper cho rằng khoản gánh vác chi phí quân sự không nên không công bằng đối với người nộp thuế ở Mỹ.Sau hội nghị, hai bên đã ra Tuyên bố chung nhưng có nội dung không mấy thay đổi so với năm ngoái. Nội dung "giữ nguyên quy mô quân đội Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc" bị xóa bỏ trong tuyên bố năm nay. Ngoài ra, buổi họp báo chung của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sau cuộc họp SCM đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của phía Mỹ.