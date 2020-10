Viện Kiểm sát Hàn Quốc truy tố một loạt nghị sĩ

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 15/10 đã truy tố nghị sĩ độc lập Kim Hong-gul, người bị khai trừ khỏi đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sau do kê khai giảm tài sản so với thực tế.Nghị sĩ Kim bị cáo buộc kê khai thiếu quyền mua căn hộ chung cư trị giá hơn 1 tỷ won (875.200 USD) và chỉ kê khai một nửa cổ phần một tòa nhà thương mại đứng tên vợ. (Tại Hàn Quốc, trước khi một chung cư được xây dựng, các công ty xây dựng thường bán quyền mua căn hộ cho người dân thường thông qua bốc thăm và hệ thống tính điểm, cả hai đều do cơ quan Nhà nước giám sát).Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng công bố kết quả điều tra với một loạt nghị sĩ khác, do ngày 15/10 là hết thời hạn truy tố với các trường hợp vi phạm Luật bầu cử.Các công tố viên quyết định truy tố nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Song Jae-ho, người bị tố giác vì có phát ngôn rằng Tổng thống Moon Jae-in đã cam kết sửa đổi Luật đặc biệt về cuộc nổi dậy 3/4 ở Jeju sau khi nhận lời nhờ vả của ông này. Nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Bae June-young cũng bị truy tố với cáo buộc đã vận động bầu cử trước thời hạn quy định.Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng truy tố nghị sĩ độc lập Yang Jung-suk về nghi ngờ che giấu và không khai báo số cổ phần ở một tòa nhà thương mại dưới tên em ruột; nghị sĩ Lee So-young đảng Dân chủ đồng hành, nghị sĩ Kim Byung-wook đảng Sức mạnh Quốc dân, nghị sĩ Lee Eun-ju đảng Công lý về nghi ngờ vi phạm Luật bầu cử.Có tổng cộng 94 nghị sĩ đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XXI vừa qua bị Viện Kiểm sát điều tra về nghi ngờ vi phạm Luật bầu cử. Nếu bị Tòa án tuyên mức phạt trên 1 triệu won (875 USD) thì người đó sẽ bị mất chức nghị sĩ.