Bắc Triều Tiên đứng thứ 5 thế giới về tỷ lệ mắc lao

Photo : YONHAP News

Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 14/10 (giờ địa phương) đã công bố "Báo cáo lao thế giới 2020". Trong đó, tỷ lệ mắc lao ở Bắc Triều Tiên trong năm ngoái là 513 người trên 100.000 dân, cao thứ 5 thế giới sau Lesotho (645 người), Cộng hòa Nam Phi (615 người), Philippines (554 người) và Cộng hòa Trung Phi (540 người).Tỷ lệ mắc lao của miền Bắc cao hơn nhiều so với tỷ lệ mắc lao bình quân thế giới là 130 người/100.000 dân, và bình quân chung của nhóm 30 nước có tỷ lệ mắc lao lớn nhất là 177 người/100.000 dân.Số lượng bệnh nhân lao tại miền Bắc được thống kê là 132.000 người tính đến năm ngoái. Trong đó, số bệnh nhân bị mắc lao đa kháng thuốc, một dạng tiến triển nặng bị nhờn thuốc điều trị, là 5.200 người.Hàng năm, WHO công bố báo cáo lao thế giới, phân loại 30 quốc gia có tỷ lệ mắc lao cao. Nối tiếp năm ngoái, Bắc Triều Tiên lại lọt vào nhóm này.Lao là một bệnh truyền nhiễm trong đó người mang vi khuẩn lao khi ho sẽ có thể lây bệnh sang phổi của người khác qua không khí. Đặc biệt, những người suy dinh dưỡng hoặc mắc bệnh mãn tính, miễn dịch kém rất dễ bị mắc lao.Tỷ lệ dân số bị suy dinh dưỡng ở Bắc Triều Tiên là 48%, cao thứ ba sau Cộng hòa Trung Phi (60%), Zimbabwe (51%). Xét tới tình trạng thiếu lương thực thường xuyên của Bắc Triều Tiên, thì rủi ro lây lao lại càng lớn hơn.