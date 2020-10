Hàn Quốc gia hạn lệnh chú ý đặc biệt về du lịch đến ngày 17/11

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/10 quyết định gia hạn lệnh chú ý đặc biệt về du lịch tới tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thêm một tháng nữa, bắt đầu từ ngày 18/10 đến ngày 17/11.Chính phủ Hàn Quốc lần đầu ban lệnh cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch quốc tế vào ngày 23/3 và liên tục gia hạn thêm từng tháng một. Lần gia hạn này sẽ kéo dài đến ngày 17/11, song có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch COVID-19.Cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch được ban bố trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, áp dụng trong thời gian ngắn, có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức 2 (kiềm chế du lịch) và dưới mức 3 (khuyến nghị công dân về nước).Bộ Ngoại giao giải thích lý do gia hạn lệnh chú ý đặc biệt là cân nhắc tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tuyên bố đại dịch của Tổ chức y tế thế giới (WHO) vẫn giữ nguyên, COVID-19 vẫn lây lan toàn cầu, nhiều nước trên thế giới vẫn áp đặt biện pháp hạn chế du lịch và các chuyến bay vẫn đang tạm ngừng khai thác.Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo người dân hủy hoặc hoãn kế hoạch du lịch nước ngoài trong thời gian này, và đặc biệt tuân thủ quy tắc vệ sinh phòng dịch, chú ý an toàn sức khỏe nếu đang cư trú ở nước ngoài.