Hàn Quốc mắc kẹt giữa cuộc cạnh tranh IT Mỹ-Trung

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/10 cho biết tại Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) lần thứ 5 được tổ chức trực tuyến một ngày trước, Washington đã đề nghị Seoul không sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) Trung Quốc như Huawei ở lĩnh vực công nghệ cao như mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G).Ngoài ra, Mỹ cũng đã trình bày về sáng kiến "Mạng lưới sạch" (Clean Network) mà nước này đang xúc tiến, đề nghị Hàn Quốc tham gia. Được biết, một số quốc gia châu Âu đã bày tỏ ý định tham gia vào "Mạng lưới sạch".Bộ Ngoại giao Mỹ cuối tháng 4 vừa qua đã công bố sáng kiến "Đường dẫn sạch" (Clean Path) với nội dung không sử dụng các thiết bị 5G từ các nhà cung cấp "không đáng tin cậy" ở lĩnh vực trang thiết bị cho các cơ quan ngoại giao. Đến tháng 8, Washington tiếp tục công bố sáng kiến "Mạng lưới sạch", bổ sung thêm 5 hạng mục đó là "Cửa hàng ứng dụng sạch", "Ứng dụng sạch", "Dữ liệu đám mây sạch", "Nhà cung cấp sạch", "Cáp sạch".Trước khi diễn ra hội đàm lần này, Mỹ cũng đã giải thích với Chính phủ Hàn Quốc về sáng kiến "Mạng lưới sạch" thông qua các kênh ngoại giao, như Đại sứ quán Mỹ tại Seoul. Mặc dù trong các lần giải thích này, Mỹ không trực tiếp đề cập tới tên của doanh nghiệp bị loại trừ, nhưng phần lớn phân tích đều cho rằng Washington nhắm tới các doanh nghiệp IT của Trung Quốc như Huawei, ZTE.Cho tới nay, Chính phủ Hàn Quốc chỉ nêu lập trường rằng đây là vấn đề do các doanh nghiệp tư nhân tự quyết định. Tuy nhiên, việc Washington mở rộng đối tượng loại trừ sang tất cả các doanh nghiệp IT của Trung Quốc sẽ khiến Seoul không khỏi đau đầu. Nhiều khả năng mâu thuẫn Mỹ-Trung sẽ tiếp diễn bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới ra sao. Giới chuyên gia cho rằng chiến lược "kiên nhẫn chờ đợi" của Chính phủ sẽ đi tới giới hạn.Gần đây, Trung Quốc bắt đầu tích cực đối phó hơn thay tập trung phòng ngự như trước. Nước này cũng đang tích cực lôi kéo các nước khác đứng về phía mình, trong đó có Hàn Quốc.Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã công bố "Sáng kiến toàn cầu về an ninh dữ liệu". Sau đó, Bắc Kinh đã trình bày về các hạng mục liên quan với Hàn Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul. Đại sứ Trung Quốc Hình Hải Minh đề xuất các nước trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc, cùng xây dựng một mạng lưới bảo mật dữ liệu toàn cầu. Sáng kiến này mang tính chất là "đòn phản kích" trước sức ép của Mỹ với các doanh nghiệp IT Trung Quốc, nội dung cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.Quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết các ban ngành Chính phủ như Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông đang xem xét phương án đối phó với đề xuất của cả Mỹ và Trung Quốc. Trong trường hợp cả hai nước Mỹ-Trung đều đẩy cao sức ép đề nghị Seoul tham gia sáng kiến của mình, thì nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ trở thành "đấu trường ngoại giao" của hai cường quốc.Giới chuyên gia cho rằng trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung, Hàn Quốc cần phải nỗ lực để không trở thành mục tiêu của mâu thuẫn và đối đầu, vừa phải theo dõi chặt chẽ sự thay đổi ở các nước có lập trường tương tự với Hàn Quốc, vừa tích cực chủ động đối thoại ngầm.