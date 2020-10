Độ thiện cảm của người dân Hàn Quốc với Nhật Bản đạt 12,3%

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát với chủ đề "Nhận thức của người dân hai nước Hàn-Nhật về nước còn lại" của Viện nghiên cứu Đông Á (EAI) của Hàn Quốc và tổ chức phi lợi nhuận "Genron NPO" của Nhật Bản công bố ngày 15/10, độ thiện cảm của người dân Hàn Quốc về Nhật Bản năm nay là 12,3%, giảm 19,4% so với năm ngoái (31,7%).Độ thiện cảm của người Hàn với Nhật Bản năm 2015 đạt 15,7% và có xu hướng tăng đến năm 2019, nhưng tỷ lệ này năm nay lại giảm mạnh. Độ nhận thức tiêu cực của người Hàn về Nhật Bản đạt 71,6%, tăng 21,7% so với năm ngoái (49,9%).Ngược lại, độ thiện cảm của người Nhật về Hàn Quốc là 25,9% tăng 5,9% so với năm ngoái (20%). Độ nhận thức tiêu cực của người Nhật về Hàn Quốc là 46,3%, chỉ số này năm ngoái là 49,9%.Viện nghiên cứu Đông Á giải thích năm ngoái, lệnh hạn chế nhập khẩu của Nhật Bản và những phát ngôn tiêu cực về Hàn Quốc của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo là nguyên nhân khiến độ thiện cảm của người dân Hàn Quốc dành cho Nhật Bản giảm mạnh. Ngược lại, tầng lớp thanh thiếu niên Nhật Bản yêu thích văn hóa, phim truyền hình Hàn Quốc là nguyên nhân khiến giới trẻ nước này quan tâm nhiều hơn đến xứ sở kimchi, giúp độ thiện cảm của người Nhật dành cho Hàn Quốc tăng lên.Khảo sát trên được thực hiện tại Hàn Quốc từ 11-25/9, đối với 1.600 nam nữ trên 18 tuổi theo phương pháp phỏng vấn không tiếp xúc, và tiến hành tại Nhật Bản từ 12/9-4/10 đối với 1.000 người theo phương pháp lấy ý kiến từ phiếu khảo sát.