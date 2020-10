Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon ngày 15/10 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.Sau cuộc gặp, Chánh Văn phòng Suh Hoon phát biểu rằng tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là một lẽ đương nhiên, không thể thách rời trong quá trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu rằng mục đích chuyến thăm Mỹ là nhằm tạo động lực đối thoại liên Triều hay tuyên bố kết thúc chiến tranh trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới, Chánh Văn phòng Suh Hoon khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ không liên hệ gì đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên sau khi ông Suh Hoon nhậm chức Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống hồi tháng 7 vừa qua. Ngày 14/10 (giờ địa phương), Chánh Văn phòng Suh Hoon cũng đã có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien, thảo luận các vấn đề nổi cộm của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, nhưng không công bố nội dung thảo luận cụ thể giữa hai bên.Trong bối cảnh hàng loạt các quan chức an ninh chủ chốt của Hàn Quốc thăm Mỹ gần đây, chuyến thăm Washington bất ngờ của Chánh Văn phòng Suh được phân tích là nhằm quản lý các vấn đề nổi cộm nhạy cảm của đồng minh Hàn-Mỹ như vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, hay để cân chỉnh ý kiến giữa hai bên về việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Suh cho biết hai bên đã không thảo luận sâu về việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Chánh Văn phòng Suh Hoon dự kiến sẽ kết thúc chuyến thăm về nước vào ngày 16/10, sau khi gặp gỡ một số tổ chức nghiên cứu chính sách quan trọng tại Mỹ.