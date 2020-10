Liên hợp quốc gia hạn miễn cấm vận cho dự án viện trợ Bắc Triều tiên của 10 tổ chức quốc tế

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) dẫn thông tin từ trang chủ của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cho biết trong vòng từ tháng 6 tới ngày 15/10, đã có 10 tổ chức (với 11 dự án) được phê chuẩn gia hạn miễn cấm vận với Bắc Triều Tiên.Trong số các tổ chức được phê chuẩn có các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc như Tổ chức y tế thế giới (WHO), Chương trình lương thực thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).WHO đã đệ trình Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên kéo dài thời hạn miễn cấm vận do việc hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bắc Triều Tiên như máy thở nhân tạo, máy đo nồng độ bão hòa oxy nhằm điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 bị chậm trễ. WFP cũng được phê chuẩn kéo dài thời gian hỗ trợ vật phẩm để giúp miền Bắc giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở người dân và bất ổn lương thực. UNICEF được kéo dài thời gian miễn cấm vận cho dự án hỗ trợ trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú tại miền Bắc.Một số tổ chức khác như tổ chức "Bác sĩ không biên giới" (MSF), “Những người bạn Cơ đốc giáo của Triều Tiên" (CFK) cũng được kéo dài thời gian hỗ trợ vật phẩm cứu hộ, dược phẩm cho miền Bắc.Nhóm chuyên gia của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên trong báo cáo giữa kỳ công bố vào cuối tháng trước cho biết đã gia hạn thời hạn miễn cấm vận cho các dự án viện trợ liên quan tới COVID-19 dành cho Bắc Triều Tiên từ 6 tháng lên một năm.