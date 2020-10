Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 16/10 cho biết theo đánh giá về "Chỉ số Chính phủ số năm 2019" (Digital Government Index: 2019) được Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 14/10 (giờ địa phương), Hàn Quốc đứng thứ nhất trong số 33 nước được điều tra, với tổng điểm đạt 0,742 trên thang điểm tuyệt đối là 1 điểm.Năm nay, OECD lần đầu tiên công bố "Chỉ số Chính phủ số" nhằm đo lường về trình độ chuyển đổi kỹ thuật số và mức độ phát triển của Chính phủ số tại các nước thành viên. Có 33 nước được điều tra, thời gian đánh giá là hai năm từ 2018-2019. Các nước Mỹ, Australia, Thụy Sĩ, Hungary, Mexico, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan bị loại khỏi báo cáo này.Anh xếp sau Hàn Quốc, với Chỉ số Chính phủ số đạt 0,736 điểm. Tiếp theo là Colombia (0,729 điểm), Đan Mạch (0,652 điểm), Nhật Bản (0,645 điểm), Canada (0,629 điểm), Tây Ban Nha (0,621 điểm), Israel (0,604 điểm). Điểm bình quân của các nước là 0,501 điểm.OECD cho biết kết quả đánh giá lần này cho thấy các nước đứng đầu như Hàn Quốc đã tích cực xúc tiến trọng điểm chính sách Chính phủ số.Bộ Hành chính và an toàn cho biết, trước đó Hàn Quốc đứng đầu OECD về chỉ số công khai dữ liệu công năm 2019, đứng đầu về chỉ số tham gia trực tuyến của Liên hợp quốc năm 2020. Những kết quả này đã chứng minh rằng Hàn Quốc là quốc gia đi đầu thế giới về Chính phủ số.Chỉ số Chính phủ số được chia làm 6 hạng mục đánh giá, gồm "ưu tiên kỹ thuật số", "Chính phủ đóng vai trò nền tảng", "tính mở cửa", "khối công đi đầu về dữ liệu", "tính chủ đạo của người dùng", "tính chủ động", trong đó Hàn Quốc đứng số một ở hạng mục "ưu tiên kỹ thuật số", và "tính mở cửa". Bộ Hành chính và an toàn giải thích OECD đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc phát triển một hệ thống liên kết tổng hợp, phá vỡ bức tường giữa các ban ngành.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Chin Young trong thông cáo báo chí công bố cùng ngày cho biết xếp hạng trên cho thấy cộng đồng quốc tế đã công nhận những nỗ lực đổi mới, xúc tiến chuyển đổi số ở lĩnh vực công của Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian qua. Seoul sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa Chính phủ số, để có thể đi đầu trong thời đại hậu COVID-19.