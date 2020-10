Lao động có việc làm tháng 9 ở Hàn Quốc giảm gần 400.000 người

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/10 đã công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 9". Theo đó, lao động có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng vừa qua là 27.012.000 người, giảm 392.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì xu hướng giảm 7 tháng liên tiếp với mức giảm vượt mốc 300.000 người sau ba tháng.Đây là lần đầu tiên lao động có việc ghi nhận xu thế giảm dài nhất sau 11 năm, kể từ 2009, thời điểm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khi đó lao động có việc làm tại Hàn Quốc đã giảm 8 tháng liên tục, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2009.Xét theo ngành nghề, lao động ở các ngành như y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 135.000 người; lĩnh vực hành chính công, quốc phòng, hành chính xã hội tăng 106.000 người; ngành xây dựng tăng 55.000 người. Ngược lại, lao động ở các lĩnh vực nhà nghỉ và quán ăn giảm 225.000 người; ngành buôn bán sỉ và lẻ giảm 207.000 người; dịch vụ giáo dục giảm 151.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 60,3%, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tuyển dụng nhóm lao động từ 15 đến 64 tuổi (theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)) đạt 65,7%, giảm 1,4% so với một năm trước.Dân số hoạt động kinh tế là 28.012.000 người, giảm 276.000 người so với cùng kỳ năm 2019. Dân số không hoạt động kinh tế là 16.817.000 người, tăng 532.000 người so với một năm trước.Số người thất nghiệp là 1 triệu người, tăng 116.000 người so với tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,6%, tăng 0,5%.