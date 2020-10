Tuyển tập thơ của tác giả Hàn Quốc đạt hai giải dịch thuật văn học quốc tế

Photo : KBS News

Tuyển tập thơ của tác giả Kim Yi-deum có tựa đề "Hysteria" đã đạt Giải thưởng dịch thuật văn học quốc gia Mỹ (ALTA National Translation Awards) và Giải thưởng dịch thuật văn học Châu Á Lucien Stryk (Lucien Stryk Asian Translation Prize) của Hiệp hội dịch giả văn học Mỹ (ALTA - American Literary Translators’ Association).Viện dịch thuật văn học Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên một tác phẩm văn học nhận được hơn hai giải thưởng của ALTA chỉ trong một năm."Hysteria" của tác giả Kim Yi-deum là tập thơ thứ ba được xuất bản sang tiếng Anh với sự hỗ trợ của Viên dịch thuật văn học Hàn Quốc.Tại lễ trao giải được tổ chức vào ngày 15/10 (giờ địa phương), hội đồng thẩm định đã đánh giá tập thơ "Histeria" gồm nhiều bài thơ theo phong cách "bất cần" và "phi lý" của tác giả đã tạo nên là một tác phẩm thú vị và đáng kinh ngạc.Giải thưởng dịch thuật văn học của Hiệp hội dịch giả văn học Mỹ là giải thưởng quốc gia duy nhất dành cho các tác phẩm dịch thuật đối với thể loại văn học tiểu thuyết, thơ ca và văn học phi hư cấu với sự thẩm định, kiểm tra nghiêm ngặt về nguồn văn bản và sự liên kết nội dung, thông điệp giữa bản dịch tiếng Anh và bản gốc.Giải thưởng dịch thuật văn học Châu Á Lucien Stryk ra đời năm 2010 và được đặt theo tên của nhà dịch giả văn học Phật giáo Lucien Stryk, trao giải cho các bản dịch xuất sắc giành cho các tác phẩm văn học châu Á.Trong các tác phẩm văn học Hàn Quốc, dịch giả Choi Don-mee cũng đã nhận được giải thưởng này vào năm 2012 và 2019, với các tác phẩm như tập thơ "Những kẻ rác rưởi trên thế giới, hãy đoàn kết" (All the Garbage of the World, Unite!) và "Tự truyện của cái chết" (Autobiography of Death) của tác giả Kim Hye-soon.