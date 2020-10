Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hút gần 53 tỷ USD vốn đầu tư vào khu vực kinh tế tự do

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp điều chỉnh, rà soát vấn đề quản lý Nhà nước hôm 15/10, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết Chính phủ đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư quy mô 60.000 tỷ won (52,3 tỷ USD) vào khu vực kinh tế tự do, thông qua ưu đãi dành cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào ngành công nghiệp mới và những quy chế đặc biệt.Trước đây, chỉ các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp quay trở lại đầu tư trong nước mới được nhận ưu đãi về địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, các doanh nghiệp trong nước thuộc lĩnh vực công nghệ tiên tiến, sản phẩm và ngành công nghiệp chiến lược trọng tâm tại thủ đô Seoul và các tỉnh thành lân cận cũng sẽ được hưởng ưu đãi này.Theo đó, trong khu vực kinh tế dự do, doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp mới sẽ được ưu đãi như mua lô đất với giá thấp hơn chi phí xây dựng, cho phép thực hiện hợp đồng tự thỏa thuận, giảm tiền thuê mặt bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia khu vực kinh tế tự do.Về quy chế, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên có kế hoạch kết hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) thành lập hội đồng tư vấn, tăng cường thay đổi quy chế ngành công nghiệp mới sao cho phù hợp với nhu cầu và vận hành khung thử nghiệm pháp lý (Regulatory sandbox) cho các doanh nghiệp cùng tham gia.Khung thử nghiệm pháp lý (Regulatory Sandbox) là một cơ chế miễn hoặc trì hoãn áp dụng các quy chế hiện hành trong một thời gian nhất định đối với một sản phẩm hay dịch vụ mới nào đó.Ngoài ra, trong năm 2021, Chính phủ có kế hoạch đầu tư 4,2 tỷ won (3,66 triệu USD) để thiết lập một chương trình hỗ trợ tăng trưởng sáng tạo cho các công ty tham gia khu vực kinh tế tự do. Đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu tăng số lượng các viện nghiên cứu và giáo dục nước ngoài tại ba khu vực đô thị lớn lên 26 cơ sở, thu hút vốn đầu tư quy mô 60.000 tỷ won (52,3 tỷ USD), kêu gọi 4.000 doanh nghiệp tham gia khu vực kinh tế tự do để tạo ra 200.000 việc làm.