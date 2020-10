Photo : YONHAP News

Tạp chí kinh tế Forbes (Mỹ) đã xếp hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc là danh nghiệp đứng đầu trong danh sách "Nhà tuyển dụng tốt nhất thế giới" do tạp chí này bầu chọn đối với các doanh nghiệp lớn toàn cầu.Đứng vị trí thứ hai trong danh sách này là tập đoàn Amazon (Mỹ). Vị trí thứ ba và tư lần lượt thuộc về tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM (trụ sở ở Mỹ) và Microsoft (Mỹ). Đứng ở vị trí thứ 5 là hãng điện tử LG của Hàn Quốc.Đặc biệt, hãng điện tử Samsung đã có bước nhảy vọt từ vì trí 106 trong danh sách này của Forbes vào năm ngoái lên vị trí số một trong năm nay.Tạp chí Forbes giải thích do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, thiết bị viễn thông vẫn duy trì xu thế tăng trưởng, nên nhận được nhiều đánh gia tích cực.Bất chấp dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, hãng điện tử Samsung vẫn vận dụng năng lực quản lý mạng cung cấp toàn cầu (SCM), nhưng vẫn đặt ưu tiên hàng đầu vào sức khỏe và an toàn cho các nhân viên chủ chốt, đảm bảo được hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Samsung hiện đang tăng cường hình ảnh là một doanh nghiệp toàn cầu bền vững, tích cực đầu tư vào vào các dự án tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) hay chíp bán dẫn hệ thống.Khảo sát lần này của Forbes được tiến hành đối 160.000 nhân viên thuộc các doanh nghiệp ở 58 quốc gia trong hai tháng 6 và 7 vừa qua bằng hình thức lấy ý kiến từ phiếu khảo sát. Kết quả có 750 doanh nghiệp thuộc 45 nước đã được Forbes chọn vào danh sách "Nhà tuyển dụng tốt nhất thế giới".Ngoài ra, các doanh nghiệp khác của Hàn Quốc cũng lọt vào top 100 danh sách này là Naver (vị thứ 37), Amore Pacific (vị thứ 42), Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (vị thứ 62), tập đoàn CJ (vị thứ 64), hãng Nongshim (vị thứ 72), NCSOFT (vị thứ 73), tập đoàn Mando (vị thứ 74), hãng ô tô Hyundai (vị thứ 80) và công ty công nghiệp nặng Hyundai (vị thứ 90).