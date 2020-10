Hai thủy thủ Hàn Quốc bị bắt cóc tại Ghana được thả tự do sau 50 ngày

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 17/10 (giờ địa phương), hai công dân Hàn Quốc bị cướp biển bắt cóc hồi tháng 8 vừa qua tại vùng biển phía Tây châu Phi, đã được thả tự do sau 50 ngày.Hai công dân được thả trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được bảo vệ tại một nơi an toàn do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nigeria chuẩn bị. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nigeria dự kiến sẽ giúp đỡ đưa hai thủy thủ này về nơi ở của họ tại Ghana theo nguyện vọng.Ngày 28/8, nhóm bắt cóc có vũ khí đã tấn công tàu "AP 703" mang quốc tịch Ghana, khi tàu đang đánh bắt cá ngừ trên vùng biển cách cảng Lome, Togo (Tây Phi) 200 km về phía Nam.Tại thời điểm đó, trên thuyền còn có 48 thuyền viên người Ghana, nhưng nhóm cướp biển chỉ bắt giữ hai công dân Hàn Quốc nói trên. 48 thủy thủ quốc tịch Ghana đã di chuyển lên một chiếc thuyền khác và bỏ chạy về phía Nigeria.