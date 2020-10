Nối lại tham quan JSA Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc sau hơn một năm tạm dừng

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 19/10 cho biết Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm sẽ mở cửa cho phép người dân tham quan thực địa từ ngày 4/11.Bộ Thống nhất cho biết tuy khu vực huyện Hwacheon (thành phố Gangwon) phát sinh hai trường hợp dịch tả lợn châu Phi, song khu vực tổ chức thực địa ở thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi), không phát hiện ca dịch tả lợn nào từ tháng 6, nên sẽ không ảnh hưởng đến việc tổ chức tham quan.Bộ Thống nhất có kế hoạch triển khai các biện pháp tăng cường phòng dịch tả lợn và dịch COVID-19, như gia cố hàng rào thép ngăn chặn lợn rừng, khử trùng các phương tiện ra vào, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay.Năm ngoái, Chính phủ và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã tạm dừng tổ chức các chuyến thực địa đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm từ ngày 1/10 để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại thành phố Paju. Đầu năm nay, Chính phủ tiếp tục gia hạn quyết định tạm dừng hoạt động trên do dịch COVID-19 bùng phát.Người dân có nhu cầu tham quan Khu vực an ninh chung thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm có thể đăng ký trực tuyến trên trang web chính thức của Trung tâm hỗ trợ tham quan Bàn Môn Điếm (http://www.panmuntour.go.kr) trước ít nhất hai tuần. Người đăng ký có thể đăng ký theo cá nhân hoặc gia đình, thay vì chỉ có thể đăng ký theo nhóm từ 3-40 người như trước đây.Bộ Thống nhất cho biết đang có kế hoạch tiếp tục mở cửa tham quan các khu vực phi quân sự khác bao gồm Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).