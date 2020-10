Photo : KBS News

Tại Diễn đàn an ninh Aspen tổ chức hôm 16/10 (giờ địa phương), Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết ngay cả khi Bắc Triều Tiên không có ý định ngồi xuống đàm phán mới Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thì Washington vẫn còn cơ hội đàm phán với Bình Nhưỡng vào năm tới.Thời điểm mà ông Robert O'Brien đề cập đến là trước hoặc sau khi diễn ra Thế vận hội mùa hè tại Tokyo (Nhật Bản) tháng 7 năm 2021, do nhận thấy có khả năng miền Bắc có ý định tham dự sự kiện thể thao quốc tế này.Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un đã đến Hàn Quốc nhân sự kiện Thế vận hội mùa đông Pyeongchang hồi tháng 2 năm 2018, mở ra bước tiến trong mối quan hệ Mỹ-Triều. Tháng 6 cùng năm, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được xúc tiến tại Singapore, hai bên phần nào đạt được thỏa thuận trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhận và phi hạt nhân hóa giai đoạn đầu.Phát ngôn trên của Cố vấn O'Brien được phân tích là thể hiện quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn là ý kiến cá nhân.Ông O'Brien cho biết Bắc Triều Tiên là một đối tượng đàm phán khó khăn, và miền Bắc sẽ không chủ động đưa ra bất cứ điều gì. Do đó, hai điều kiện cần và đủ cho kế hoạch đàm phán với miền Bắc thành hiện thực là Thế vận hội mùa hè Tokyo diễn ra vào năm sau theo đúng kế hoạch và Tổng thống Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử tháng tới.