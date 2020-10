Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng dự kiến đến thăm Hàn Quốc vào tháng 11

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok ngày 18/10 cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien sẽ đến thăm Hàn Quốc vào tháng 11 tới theo lời mời của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon trong chuyến công tác Mỹ từ ngày 13-16/10 vừa qua.Phủ Tổng thống cho biết thời gian của chuyến thăm có thể là sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11, sau khi cân nhắc đến tình hình thực tế.Trong chuyến công tác Mỹ lần này, Chánh Văn phòng Suh Hoon cũng gặp gỡ các quan cấp cao của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo. Chuyến thăm Mỹ có ý nghĩa tái khẳng định mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ bền chặt. Hai nước nhất trí tiếp tục đàm phán để giải quyết nhanh chóng vấn đề chia sẻ chi phí quân sự chung Hàn-Mỹ và các vấn đề liên quan thông qua các kênh ngoại giao. Quan chức hai nước cũng chia sẻ đánh về về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và các phương án nối lại đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Về dịch COVID-19, Mỹ đánh giá Hàn Quốc có hệ thống phòng dịch hiệu quả và là hình mẫu cho cộng đồng quốc tế. Hai nước nhất trí hợp tác phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19.Ông Suh Hoon cũng kêu gọi Mỹ ủng hộ cho Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee, người đang chạy đua chức Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới. Đáp lại, phía Mỹ bày tỏ sẽ thận trọng xem xét vấn đề này.