Hàn Quốc tham gia sản xuất vắc-xin Sputnik V của Nga

Truyền thông nước Nga ngày 19/10 (giờ địa phương) đưa tin Kirill Dmitriev, giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), đơn vị hỗ trợ phát triển vắc-xin Sputnik V trực thuộc Bộ Y tế Nga, cho biết tháng 12 năm nay Nga có thể cung cấp vắc-xin Sputnik V quy mô lớn và sẽ sản xuất vắc-xin tại nhiều nước, trong đó có Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil.Trả lời phỏng vấn truyền thông trung tuần tháng trước, ông Kirill Dmitriev cho biết các cuộc đàm phán sản xuất vắc-xin Sputnik V tại Hàn Quốc với các công ty dược phẩm lớn của Hàn Quốc đang ở giai đoạn cuối.Về vấn đề này, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nga cho biết chưa nắm bắt được thông tin này do phía Nga trực tiếp đàm phán với các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước.Ngày 11/8 vừa qua, Chính phủ Nga đã chính thức phê duyệt, đăng ký vắc-xin Sputnik V do Viện Gamaleya phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, vắc-xin Sputnik V đã bỏ qua bước thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và được Chính phủ nước này phê duyệt ngay sau khi hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2. Điều này khác với quy trình thủ tục phát triển vắc-xin thông thường nên gây ra tranh cãi về tính hiệu quả và ổn định.Theo đó, phía Nga đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng lần 1 và 2 trên tạp chí khoa học uy tín quốc tế The Lancet, khẳng định thông qua hai thử nghiệm lâm sàng thực hiện trong tháng 6 và 7 năm nay, tất cả người tham gia đều hình thành kháng thể và không xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng nào.Nga bắt đầu tiêm vắc-xin cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao như đội ngũ y tế và giáo viên từ tháng 9, đồng thời tiến hành thí nghiệm thực tế giai đoạn ba cho 40.000 người dân thủ đô Matxcơva (Nga).