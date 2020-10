Giá cải thảo ổn định trước mùa muối kimchi

Photo : KBS News

Giá cải thảo sau khi từng tăng vọt lên tới 10.000 won (8,8 USD) một bắp, đã giảm xuống còn một nửa, quay trở lại xu hướng ổn định trước mùa muối kimchi Kimjang.Sau khi giá cải thảo tăng vọt, nhiều người tiêu dùng quay sang chọn mua kimchi muối sẵn, dẫn tới hiện tượng khan hiếm mặt hàng này trên một số trang thương mại trực tuyến. Tuy nhiên, do sản lượng thu hoạch cải thảo vụ thu tăng, nguồn cung dồi dào, nên các mặt hàng kimchi muối sẵn vẫn được bày bán bình thường trở lại trong tháng này.Do ảnh hưởng của mùa mưa kéo dài kỷ lục, sản lượng cải thảo tại các vùng cao nguyên trong năm nay đạt 394 tấn, giảm tới hơn 10%. Nhưng sản lượng cải thảo vụ thu dùng làm nguyên liệu muối kimchi cao gấp hơn ba lần so với sản lượng cải thảo cao nguyên, đã được xuất đi trên khắp cả nước.Mặc dù tình trạng khan hiếm nguyên liệu muối kimchi có vẻ như sẽ không xảy ra, nhưng giá các nguyên liệu khác như ớt, tỏi, hành dự kiến sẽ tăng cao hơn so với mọi năm.