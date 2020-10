Một trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng cúm hai ngày

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Jung Eun-kyeong trong buổi họp báo thường kỳ ngày 19/10 xác nhận một thanh niên 17 tuổi ở thành phố Incheon đã tử vong vào sáng ngày 16/10, sau khi được tiêm phòng cúm miễn phí ở một cơ sở y tế tư nhân ngày 14/10. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều ta làm rõ nguyên nhân tử vong.Được biết, người này không có triệu chứng nào đặc biệt trước và sau khi được tiêm phòng. Đây là vắc-xin do Nhà nước nhập, được xác định không có vấn đề gì trong quá trình phân phối. Không có trường hợp nào khác tiêm cùng loại vắc-xin này bị vấn đề. Cơ quan phòng dịch cho biết chưa thể khẳng định đây là một phản ứng bất thường do tiêm phòng.Trên thực tế, trong trường hợp có triệu chứng nặng do tiêm phòng cúm thì phần lớn là xuất hiện phản ứng sốc phản vệ (anaphylaxis), tức toàn cơ thể phản ứng như bị sốc nặng ngay sau khi được tiêm phòng vắc-xin. Một phản ứng khác có thể xảy ra là hội chứng "Guillain - Barre", cơ bắp toàn thân dần dần bị tê liệt sau khi tiêm vắc-xin một thời gian nhất định. Vụ việc lần này, thanh niên bị tử vong sau hai ngày tiêm chủng, nên khác với hai loại phản ứng trên.Trong năm nay, có 353 trường hợp báo cáo có phản ứng khác thường sau khi được tiêm phòng cúm, ngoại trừ trường hợp tử vong nói trên, thì đa phần là phản ứng cục bộ, dị dứng, sốt.Từ trước tới nay, Hàn Quốc chỉ có một trường hợp được công nhận là tử vong sau khi tiêm phòng cúm và được bồi thường thiệt hại vào năm 2009.