Tốc độ mạng 5G tại Hàn Quốc nhanh hơn 100 Mbps trong vòng nửa năm

Photo : YONHAP News

Hãng điều tra thị trường Opensignal của Anh ngày 20/10 đã công bố kết quả điều tra về dịch vụ mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) tại 15 quốc gia trong vòng từ tháng 7-9 năm nay. Trong đó, tốc độ bình quân mạng 5G tại Hàn Quốc đạt 336,1 Mbps, đứng thứ hai thế giới sau Ả-rập Xê-út là 377,2 Mbps.Tốc độ mạng 5G của Hàn Quốc trong điều tra lần này nhanh hơn 112,1 Mbps so với kết quả điều tra tháng 1-3 năm nay là 224 Mbps. Tốc độ mạng 5G của Ả-rập Xê-út tăng 86 Mbps. Sự cách biệt về tốc độ mạng 5G giữa hai nước được rút xuống còn 41,1 Mbps so với 67,2 Mbps của lần điều tra trước đó.Các nước có tốc độ mạng 5G nhanh tiếp theo là Australia, Đài Loan, Tây Ban Nha, Kuwait, Ý, Thái Lan, Thụy Sĩ, đạt từ 165,6 Mbps đến 215,8 Mbps, có sự chênh lệch lớn so với hai quốc gia đứng đầu.Tốc độ mạng 5G của Mỹ, nước cạnh tranh về việc thương mại hóa mạng 5G đầu tiên trên thế giới với Hàn Quốc, là 52 Mbps, xếp thứ 15, đứng cuối cùng trong số các nước được điều tra.Ngoài ra, tính khả dụng dịch vụ 5G của Hàn Quốc cũng được cải thiện mạnh mẽ. Tính khả dụng là thước đo về thời gian sử dụng mạng 5G, không liên quan tới phạm vi phủ sóng của mạng. Tính khả dụng được tính toán bằng tỷ lệ thời gian kết nối với mạng 5G tại một địa điểm được nhiều người sử dụng thường xuyên nhất.Tính khả dụng mạng 5G của Ả-rập Xê-út cao nhất, đạt 37%, sau đó tới Kuwait 27,7%, Thái Lan 24,9%, Hong Kong 22,9%, Hàn Quốc 22,2%, Mỹ 21,4%. Tính khả dụng mạng 5G của Hàn Quốc đã tăng 7% so với kết quả điều tra của tháng 6.