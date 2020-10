Xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tăng 4% trong quý III

Photo : YONHAP News

Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc ngày 20/10 công bố kim ngạch xuất khẩu quý III/2020 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 25,6 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.Đặc biệt, xuất khẩu sang 5 thị trường hàng đầu (chiếm 58% tổng kim ngạch xuất khẩu như Mỹ, Trung Quốc), đã chuyển sang xu hướng tăng trong quý III. Trong số 20 mặt hàng xuất khẩu lớn như mỹ phẩm, 13 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng, cho thấy xuất khẩu đã hồi phục nhanh chóng sau khi giảm mạnh tới 13,6% trong quý II.Trong tháng 9, xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đạt 9,44 tỷ USD, tăng vọt 19,6%, đóng vai trò lớn kéo đà tăng trưởng của xuất khẩu trong cả quý III. Đây là thành tích cao nhất theo tháng tính từ đầu năm nay.Trong số các thị trường lớn, xuất khẩu sang Mỹ đạt 1,25 tỷ USD, mức cao kỷ lục xét riêng trong các tháng 9.Xét theo mặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế phẩm nhựa chiếm tỷ trọng lớn nhất là 5,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Sau đó tới mỹ phẩm 5,1%, phụ tùng ô tô 3,7%, trang thiết bị sản xuất chíp bán dẫn 3,2%, nhựa tổng hợp 2,8%,Xuất khẩu bộ kit xét nghiệm dịch bệnh, trong đó có COVID-19, tăng tới 2.042% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo xuất khẩu tăng trưởng theo. Xuất khẩu các mặt hàng khác như thiết bị kỹ thuật số, thực phẩm chế biến, đồ giải trí, sở thích cá nhân cũng tăng do lối sống không tiếp xúc mùa dịch. Tiêu dùng được hồi phục dần, xuất khẩu mỹ phẩm và đồ điện tử cũng có chiều hướng tăng.Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm đánh giá trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 3,2%, xuất khẩu của doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tầm trung giảm lần lượt 5,6% và 1,9%, thì xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ lại tăng, đóng vai trò là trụ cột cho xuất khẩu trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19. Bộ cũng nhận định xu hướng hồi phục xuất khẩu sẽ tiếp diễn trong quý IV.Tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát là yếu tố rủi ro có thể tác động xấu tới xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Park Young-sun cho biết sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh xuất khẩu hơn nữa trong thời gian tới.