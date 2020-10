Photo : YONHAP News

Tham dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Cảnh sát Hàn Quốc 21/10 diễn ra tại Viện phát triển nhân tài cảnh sát ở thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu việc điều chỉnh quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát đã tạo ra bàn đạp để nâng cao tính độc lập và trách nhiệm trong công tác điều tra của Cảnh sát.Niềm mong mỏi bấy lâu của Cảnh sát đang được thực hiện thông qua các dự luật cải cách. Tổng thống đề nghị Cơ quan Cảnh sát xây dựng vững chắc hệ thống điều tra trách nhiệm dựa trên nền tảng là tính công bằng và chuyên môn, trở thành những "cảnh sát trách nhiệm ngay thẳng".Tổng thống đánh giá việc Cơ quan Cảnh sát tiến hành cải tổ bộ máy một cách quyết liệt đang góp phần nâng cao độ tín nhiệm của người dân. Trong thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát đã xúc tiến 330 bài toán cải cách, lập ra các quy định điều tra đảm bảo nhân quyền.Giờ đây, "Cơ quan điều tra quốc gia" sắp sửa được ra mắt, tách riêng cảnh sát điều tra và cảnh sát hành chính, đẩy mạnh về tính trung lập chính trị, hài hòa giữa điều tra trách nhiệm và kiểm soát dân chủ.Tổng thống cho biết một khi quyền điều tra liên quan đến tội phạm vi phạm Luật an ninh quốc gia, như tội phạm gián điệp, được Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát thì khi đó, trách nhiệm của cảnh sát trong lĩnh vực an ninh quốc gia sẽ trở nên nặng nề hơn. Tổng thống đề nghị cảnh sát giữ vững an ninh quốc gia.Nếu Quốc hội hợp tác thì chế độ cảnh sát tự trị cũng sẽ sớm được ra mắt. Đây sẽ là một sự kiện thay đổi căn bản bộ máy vận hành của Cảnh sát, nên Cơ quan Cảnh sát cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, giảm thiểu sự hỗn loạn trong quá trình chuyển đổi, biến đây thành cơ hội để thay đổi và nhảy vọt.Tổng thống cũng động viên những nỗ lực của Cơ quan Cánh sát trong việc đối phó nghiêm khắc với các cuộc biểu tình phi pháp trong những ngày nghỉ lễ lớn vừa qua, giảm thiểu xâm hại tới quyền cơ bản của người dân.