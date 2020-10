Photo : YONHAP News

Trong một hội nghị trực tuyến ngày 20/10 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun phát biểu rằng tới một lúc nào đó sẽ phải chính thức hóa cơ chế đối thoại "QUAD", hiện đang gồm 4 nước là Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.Vào ngày 6/10, trả lời phỏng vấn của báo giới sau Hội nghị Bộ trưởng QUAD, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đề cập tới việc cần thiết mở rộng cơ chế này.Tháng 8 vừa qua, Thứ trưởng Biegun từng nêu ra khái niệm "QUAD Plus", bổ sung thêm ba nước là Hàn Quốc, Việt Nam và New Zealand. Về vấn đề này, Chính phủ Seoul đang tỏ lập trường thận trọng do cân nhắc tới quan hệ với Trung Quốc.Ông Biegun cho rằng vẫn còn sớm để Mỹ đề nghị Hàn Quốc tham gia vào "QUAD Plus". Trước tiên, Washington sẽ xúc tiến cơ chế đối thoại gồm 4 nước, nhưng cũng hoan nghênh việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực.Chính phủ Mỹ đang gây sức ép với các nước đồng minh tham gia vào sáng kiến "Mạng lưới kinh tế thịnh vượng" (EPN), một cơ chế thảo luận kinh tế loại trừ Trung Quốc, và "Mạng lưới sạch" (Clean Network) nhằm loại trừ các sản phẩm của các công ty công nghệ Trung Quốc thuộc 5 lĩnh vực, trong đó có mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G). Đây đều là những sáng kiến chưa chính thức, chưa có khái niệm cụ thể, và là những chính sách của Mỹ nhằm gây sức ép với Trung Quốc.Một điều rõ ràng là trong thời gian tới, Washington sẽ gia tăng sức ép hơn yêu cầu các nước đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, tham gia vào việc kìm hãm Bắc Kinh ở các lĩnh vực kinh tế, an ninh.