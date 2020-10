Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 25

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 25 đã khai mạc vào ngày 21/10 và sẽ kéo dài trong 10 ngày cho tới 30/10. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai mạc, bế mạc và sự kiện thảm đỏ sẽ không được tổ chức như mọi năm, thay vào đó là tập trung trình chiếu phim.Sự kiện năm nay có sự góp mặt của tổng cộng 192 phim điện ảnh, đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tác phẩm trình chiếu khai mạc sự kiện là bộ phim mang tên "Septet: The Story of Hong Kong" (tạm dịch là "Bộ bảy: Câu chuyện Hong Kong"). Bộ phim gồm 7 tập sẽ được trình chiếu tại rạp chiếu phim ngoài trời. Bộ phim hoạt hình Nhật Bản "Josee, the Tiger and the Fish" (tạm dịch là "Josee, Hổ và Cá") của đạo diễn Tamura Kotaro là tác phẩm bế mạc sự kiện, sẽ được trình chiếu tại rạp chiếu ngoài trời vào chiều ngày 30/10.23 trong số 56 tác phẩm được lựa chọn tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan năm nay là những tác phẩm điện ảnh đáng chú ý được mời tham dự hoặc được trao giải thưởng trong các Liên hoan phim danh tiếng như Liên hoan phim Berlin, Liên hoan phim Venice. Các tác phẩm điện ảnh đáng chú ý sẽ được trình chiếu duy nhất một lần tại 6 rạp chiếu phim thuộc Trung tâm điện ảnh Busan (quận Haeundae, Busan).Biện pháp phòng dịch cũng được siết chặt, đảm bảo theo lệnh "giãn cách xã hội" mức I. Chỉ có khoảng 25% số ghế trên khán đài sẽ được đưa vào sử dụng, các sự kiện khác như lễ trao giải điện ảnh châu Á 2020 (Asia Film Awards 2020) và Giải thưởng nội dung châu Á (Asia Contents Awards) sẽ được tổ chức trực tuyến.