Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi các nước đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng

Photo : YONHAP News

Phát biểu trong sự kiện trực tuyến của tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) Atlantic Council ngày 20/10 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kêu gọi các nước thành viên của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng chi tiêu quốc phòng, đóng góp nhiều hơn vào an ninh chung.Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper hy vọng các nước đồng minh sẽ tăng ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho an ninh quốc phòng. Ông Mark Esper đưa ra lý do là các nước cần trong trạng thái sẵn sàng, đầy đủ năng lực, sẵn sàng điều động khi có vấn đề. Đồng thời ông hy vọng các nước NATO sẽ kề vai với Mỹ đối phó với hành vi tồi tệ của Trung Quốc hay sự hung hăng của Nga.Ngoài Trung Quốc và Nga, ông Esper cũng chỉ ra rằng hiện nay các nước còn phải đối mặt với các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và Iran.Phát biểu trên chủ yếu liên quan đến các nước thành viên NATO, song hiện nay đàm phán chia sẻ chi phí quân sự quốc phòng Hàn-Mỹ đang bế tắc. Tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) hôm 14/10 (giờ Mỹ), Washington cũng đã thúc giục Seoul đóng góp nhiều hơn vào chi phí quân sự chung, gây áp lực về việc tăng chi phí quốc phòng.