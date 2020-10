Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cùng Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hôm 22/10 đã mở cuộc họp trực tuyến nhằm thảo luận dự án hợp tác phát triển năng lực Chính phủ số cho các nước thuộc chính sách "Phương Bắc mới" của Seoul, bao gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Azerbaijan, Armenia, Georgia.Ngày 16/10, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã xếp hạng Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về Chính phủ kỹ thuật số. Công nhận những xuất sắc của Hàn Quốc liên quan đến "Chính phủ số", Chương trình phát triển Liên hợp quốc đã đề xuất tổ chức cuộc họp trực tuyến nói trên.Thông qua dự án trên, Bộ Hành chính và an toàn cùng UNDP sẽ đầu tư 1,1 triệu USD chi phí cho dự án hoạt động nghiên cứu chung, vận hành quá trình đào tạo và tổ chức diễn đàn hợp tác trong vòng ba năm, bắt đầu từ năm 2021.Bộ Hành chính và an toàn cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế bên cạnh thúc đẩy “Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số” (Digital New Deal) về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp số không tiếp xúc.Trước đó, Hàn Quốc dẫn đầu OECD về chỉ số công khai dữ liệu công năm 2019, đứng đầu về chỉ số tham gia trực tuyến của Liên hợp quốc năm 2020, xếp thứ hai về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2020. Kết quả này đã chứng minh rằng Hàn Quốc là quốc gia đi đầu về Chính phủ số.