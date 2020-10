Hàn Quốc ghi nhận 16 ca tử vong sau khi tiêm phòng cúm

Photo : YONHAP News

Tính đến chiều ngày 22/10, Hàn Quốc ghi nhận 16 trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng cúm.Trường hợp gần đây nhất là một nam giới (80 tuổi) sống tại thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla. Người này tiêm phòng cúm vào ngày 19/10, được phát hiện ngất tại nhà vào sáng ngày 22/10, và được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Cơ quan phòng dịch cho biết sau khi tiêm phòng, người này không xuất hiện phản ứng bất thường nào, bản thân bệnh nhân cũng có các bệnh lý nền như cao huyết áp.Trước đó, một phụ nữ (70 tuổi) sống tại thành phố Daejeon tiêm phòng cúm hôm 19/10 cũng bị nôn mửa, mất ý thức và tử vong vào sáng này 22/10.Nam bệnh nhân (70 tuổi) tại thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) cũng được phát hiện trong tình trạng tử vong vào chiều ngày 21/10, sau khi tiêm phòng cúm vào ngày 19/10. Được biết, bệnh nhân này mắc bệnh tiểu đường và chứng mất trí nhớ nhẹ.Kể từ khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do tiêm phòng cúm là một học sinh trung học phổ thông (17 tuổi) sống ở thành phố Incheon, Hàn Quốc đã liên tiếp ghi nhận 16 trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng vắc-xin cúm ở nhiều tỉnh thành như thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và đảo Jeju, gây tâm lý bất an cho nhiều người dân.Tuy nhiên, kết quả điều tra dịch tễ học của cơ quan y tế cho thấy, trong số các ca tử vong đã ghi nhận, 6 ca không liên quan trực tiếp tới việc tiêm phòng cúm. Ngoài ra, cơ quan y tế cũng cân nhắc đến tác dụng phụ điển hình của việc tiêm vắc-xin là "sốc phản vệ", một dạng tai biến dị ứng nghiêm trọng có thể gây tử vong, song không có trường hợp nào được xác nhận.Do đó, cơ quan y tế kết luận tình trạng hiện nay chưa tới mức phải dừng dự án tiêm chủng quốc gia. Hơn thế, tiêm vắc-xin cúm là điều cần thiết để ngăn chặn sự bùng nổ của bệnh cúm mùa đông năm nay.Từ năm 2009, Hàn Quốc đã ghi nhận 25 trường hợp tử vong do tiêm vắc-xin cúm, trong đó có một trường hợp được công nhận bồi thường thiệt hại vào năm 2010.