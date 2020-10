Hàn Quốc hỗ trợ 300.000 USD giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết Chính phủ đã quyết định viện trợ nhân đạo quy mô 300.000 USD giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gần đây.Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, do mưa lớn cục bộ kéo dài từ ngày 6/10, tại miền Trung Việt Nam đã có hơn 100 người thiệt mạng, hơn 90.000 người dân phải sơ tán, hơn 130.000 căn nhà bị ngập nước, thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn.Bộ Ngoại giao kỳ vọng số tiền trên sẽ góp phần giúp những người dân đang bị sơ tán sớm được hỗ trợ khẩn cấp, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các quốc gia và người dân đang gặp khó khăn, không chỉ bởi thiệt hại do thiên tai mà còn bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo đa dạng khác.