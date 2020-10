Giá gạo tại Hàn Quốc năm nay được dự báo cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc dự báo sản lượng thu hoạch gạo năm nay trên cả nước sẽ giảm 3.600 tấn (3%) so với năm ngoái, do ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết bất lợi như mùa mưa kéo dài kỷ lục, nhiều cơn bão liên tiếp, dẫn tới thiếu ánh sáng Mặt trời, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây lúa.Sản lượng thu hoạch giảm khiến giá gạo tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Giá một bao gạo 80 kg ở mức 219.288 won (193 USD), tăng hơn 14% so với năm ngoái.Thông thường, giá gạo sẽ cao nhất vào đầu tháng 10, sau đó giảm dần khi sản lượng gạo thu hoạch được xuất ra thị trường. Vậy nhưng năm nay, giá gạo lại đang có chiều hướng tăng.Khu liên hợp chế biến gạo Hàn Quốc (Rice Processing Complex) cũng dự kiến lượng gạo mua nhập kho để bán sẽ giảm hơn 10% so với năm ngoái. Thông thường, cơ sở này thường mua vào 4.500 tấn gạo mới thu hoạch để bán ra thị trường.Chính phủ Hàn Quốc sẽ quyết định chốt giá mua gạo trong tháng sau. Tuy nhiên, sau các loại nông sản khác, giá gạo cũng đang bất ổn, đe dọa lớn tới vật giá thị trường.