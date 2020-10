Seoul và Washington đang xúc tiến ổn định quá trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến

Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22/10 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ theo kế hoạch chuyển giao có điều kiện quyền tác chiến thời chiến. Quá trình chuyển giao đang được xúc tiến một cách ổn định.Phó phát ngôn viên Moon nói thêm tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) ngày 14/10 vừa qua, hai nước cũng đánh giá rằng quá trình chuyển giao quyền tác chiến đã đạt được tiến triển.Ngoài ra, hai Bộ trưởng tái khẳng định rằng cho tới trước khi quyền tác chiến thời chiến được chuyển giao cho Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, thì tất cả các điều kiện được ghi trong "Kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện" mà hai bên đã nhất trí phải được thỏa mãn một cách đầy đủ.Theo nội dung nhất trí giữa hai nước, Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul với ba điều kiện là: quân đội Hàn Quốc đảm bảo năng lực quân sự trọng tâm, năng lực đối phó với sự uy hiếp hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực phù hợp cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Thời điểm chuyển giao sẽ do lãnh đạo hai nước quyết định căn cứ trên kết quả đánh giá về ba điều kiện nêu trên và kiến nghị từ hai Bộ trưởng Quốc phòng.