Photo : YONHAP News

Tại hội thảo trực tuyến của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 22/10 (giờ địa phương), Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia John Demers đã nhắc tới 4 nước là mối uy hiếp an ninh với Mỹ, gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Trong đó, miền Bắc đang sử dụng năng lực tấn công mạng vào việc ăn trộm ngoại tệ một cách "độc đáo", khác với các nước còn lại là tấn công mạng cho hoạt động gián điệp.Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nêu lại vụ tấn công quy mô lớn tiêu biểu của nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên vào năm 2016, đánh cắp 81 triệu USD từ tài khoản của Ngân hàng trung ương Bangladesh. Ông này nhấn mạnh không gian mạng mang sức mạnh "phi đối xứng", nên chỉ cần sở hữu các nhóm tin tặc được huấn luyện tốt là một quốc gia dù nhỏ cũng có thể sử dụng không gian mạng làm công cụ hữu hiệu.Ông Demers chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang thiếu ngoại tệ do các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc liên quan tới phát triển hạt nhân và tên lửa, nên nước này thực hiện các cuộc tấn công mạng vào nhiều sàn giao dịch tiền ảo, lấy số tiền ăn trộm được để mua phụ tùng tên lửa hay các mặt hàng dùng cho chương trình phát triển hạt nhân.Quan chức Mỹ cho biết trong vòng hai năm qua, có 13 đến 14 vụ tấn công mạng được điều tra có dính líu tới Bắc Triều Tiên.Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng miền Bắc đang nhận được sự giúp đỡ từ Trung Quốc. Bắc Kinh hỗ trợ một phần cho tác chiến tấn công mạng của miền Bắc, như hỗ trợ rửa tiền thông qua hạ tầng an ninh mạng Trung Quốc. Nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục hỗ trợ Bình Nhưỡng trên phương diện chia sẻ kiến thức chuyên môn và đào tạo.