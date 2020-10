Ba ngày liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức ba chữ số

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 23/10, Hàn Quốc ghi nhận 25.698 ca COVID-19, tăng 155 ca so với số liệu một ngày trước đó, mức cao nhất trong 42 ngày gần đây.Như vậy, sau khi Chính phủ nới lỏng lệnh "giãn cách xã hội" xuống mức I, từ ngày 12/10, số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng giảm thất thường, song đã tăng mạnh trong ba ngày gần đây.Ca nhiễm mới ngày 22/10 gồm 138 ca phát sinh trong cộng đồng và 17 ca ngoại nhập. Xét theo khu vực, ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở tỉnh Gyeonggi với 98 ca, thành phố Seoul 19 ca, thành phố Daegu 5 ca, thành phố Incheon, thành phố Gwangju và tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi 4 ca, tỉnh Bắc Jeolla 2 ca, tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Gangwon mỗi nơi 1 ca.Trong số 17 ca ngoại nhập, 8 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh tại sân bay, 9 ca xác nhận trong khi cách ly bắt buộc hai tuần sau nhập cảnh. Thêm 17 người được gỡ bỏ cách ly, nâng tổng số số người đang cách ly lên 1.526 người. Số bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng là 62 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 455 ca, tăng 2 ca so với số liệu một ngày trước, tỷ lệ tử vong là 1,77%.Trước tình trạng nhiều ca nhiễm mới phát sinh tại bệnh viện dưỡng lão, cơ quan phòng dịch quyết định tiến hành rà soát toàn bộ công tác quản lý phòng dịch tại các viện dưỡng lão và bệnh viện tâm thần từ ngày 22/10, lên kế hoạch phối hợp kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh hình thức bán hàng đa cấp ở quận Gangnam, Seoul.Cơ quan phòng dịch khuyến cáo số ca nhiễm có thể sẽ còn tăng mạnh do toàn bộ bệnh viện dưỡng lão ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã được tiến hành xét nghiệm. Ngoài ra, do lo ngại giới trẻ tụ tập tổ chức nhân dịp lễ Halloween có thể phát sinh thêm ổ dịch, cơ quan phòng dịch đang lên kế hoạch phòng ngừa cụ thể.