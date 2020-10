Hyundai Robotics hợp tác với KFC về tự động hóa chế biến gà rán

Photo : YONHAP News

Trong thời gian tới, người tiêu dùng sẽ có thể được thưởng thức vị món gà rán do robot chế biến.Hyundai Robotics, công ty thành viên thuộc tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai, ngày 23/10 công bố đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nghiên cứu và phát triển chung về tự động hóa sản xuất gà rán với KFC, công ty sở hữu chuỗi cửa hàng gà rán toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, chính thức xúc tiến vào thị trường "Foodtech" - công nghệ thực phẩm.Hai doanh nghiệp nhất trí hợp tác trong việc nghiên cứu và phát triển sử dụng robot để tự động hóa các công đoạn chế biến món gà rán, bố trí công đoạn và phát triển trang thiêt bị nhằm nâng cao hiệu suất chế biến.Hyundai Robotics sẽ phụ trách về thiết kế công đoạn và quy chuẩn hóa các quy trình nhằm nâng cao hiệu suất của các thao tác chế biến món ăn, trong khi KFC sẽ đảm nhận phát triển các trang thiết bị chế biến thông qua việc cung cấp cho Hyundai Robotics kiến thức chế biến, cung cấp trang thiết bị cửa hàng.Đặc biệt, Hyundai sẽ tự động hóa giai đoạn phân loại sản phẩm gà rán thông qua công nghệ cảm biến hình ảnh, bố trí robot di chuyển tự do tại những không gian hẹp. Với những công đoạn có tính rủi ro cao, liên tục lặp lại một thao tác cố định thì sẽ bố trí robot cố định để nâng cao về tính an toàn và hiệu suất. Việc áp dụng hệ thống robot trong quá trình chế biến sẽ giúp xử lý nhanh chóng, đa dạng hơn đơn đặt hàng đa dạng từ khách hàng.Hyundai Robotics đánh giá dịch COVID-19 đã mở ra cánh cửa cơ hội mới mang tên "Foodtech". Trong thời gian tới, hãng sẽ mở rộng ứng dụng và phát triển công nghệ robot vào các lĩnh vực công nghiệp mới.