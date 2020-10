Số ca tử vong sau khi tiêm phòng cúm tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 1 giờ chiều ngày 23/10, trên cả nước ghi nhận tổng cộng 36 ca tử vong sau khi tiêm phòng cúm. CDC nhấn mạnh đây chỉ là số liệu mà cơ quan này tiếp nhận đơn thuần, không thể hiện nguyên nhân tử vong có phải do tiêm phòng cúm hay không.Ca tử vong mới nhất là cụ bà 80 tuổi được phát hiện trong tình trạng ngưng thở, nằm gục tại nhà riêng vào sáng ngày 23/10 tại quận Busanjin, thành phố Busan. Bệnh nhân sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. 4 ngày trước, người này đã đến một bệnh viện ở thành phố Daegu để điều trị các bệnh mãn tính và tiêm vắc-xin cúm theo khuyến cáo của bệnh viện.Ngày 22/10, Thủ đô Seoul cũng xuất hiện hai trường hợp tử vong sau khi tiêm phòng cúm là cụ ông 80 tuổi tiêm vắc-xin tại bệnh viện ở quận Gangnam và một bệnh nhân 70 tuổi đã tiêm vắc-xin tại bệnh viện ở quận Yeongdeungpo.Xét theo khu vực, tính đến 4 giờ chiều ngày 22/10, số ca tử vong sau khi tiêm phòng cúm nhiều xuất là ở tỉnh Bắc Gyeongsang với 4 ca; thành phố Seoul, tỉnh Bắc Jeolla, tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 3 ca; thành phố Incheon và thành phố Daegu mỗi nơi 2 ca; thành phố Daejeon, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Chungcheong và đảo Jeju mỗi nơi 1 ca.Xét theo độ tuổi, số ca tử vong đa số tập trung ở người cao tuổi, trong đó có 9 ca trên 80 tuổi, 12 ca ở nhóm tuổi 70, 1 ca trên tuổi 60 và 3 ca dưới 60 tuổi.Bên cạnh đó, ngày 22/10 Viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc (NFS) đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi học sinh 17 tuổi tại Incheon bị tử vong sau khi tiêm phòng cúm và xác nhân không có mối liên hệ giữa cái chết của học sinh này và vắc-xin. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của em học sinh trên.Trước tình hình số ca tử vong sau khi tiêm phòng cúm gia tăng, Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA) đã đề nghị tạm thời ngừng dự án tiêm phòng cúm quốc gia trong vòng một tuần, để làm rõ nguyên nhân tử vong sau khi tiêm phòng. Đồng thời, Hiệp hội y học Hàn Quốc khuyên những người dân đã tiêm chủng an tâm, nếu có dấu hiệu bất thường thì liên hệ cơ quan y tế gần nhất.Trong khi đó, Hiệp hội vắc-xin Hàn Quốc (KORVAC) cho rằng không có mối liên hệ giữa các trường hợp tử vong và vắc-xin, do đó cần phải tiếp tục triển khai dự án tiêm phòng cúm quốc gia.Về vấn đề này, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh người dân nên tin tưởng vào kết luận của các chuyên gia. Cơ quan phòng dịch cũng dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp của Ban điều tra thiệt hại do tiêm phòng vắc-xin, để thu thập ý kiến của các chuyên gia.