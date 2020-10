Hàn Quốc dần nối lại nhiều đường bay thương mại quốc tế

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu, nhiều đường bay quốc tế tới châu Âu và Mỹ vẫn chưa được mở lại, song nhiều chuyến bay thương mại quốc tế khu vực châu Á đang lần lượt được khai thác trở lại.Giới doanh nghiệp hàng không Hàn Quốc ngày 25/10 cho biết, trong tháng 10, hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air đã nối lại đường bay quốc tế khứ hồi đi thủ đô Mátxcơva (Nga), thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc), thành phố Osaka (Nhật Bản). Đường bay một chiều đi thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) nâng lên với tần suất 7 chuyến một tuần, thay vì 6 chuyến một tuần như trước đây.Như vậy, trong tháng 10, hãng hàng không Korean Air đang mở lại 33 đường bay quốc tế với tổng số 124 chuyến/tuần, tăng thêm ba tuyến so với tháng 9, nhưng tỷ lệ vận hành vẫn chỉ ở mức 30% so với cùng kỳ năm ngoái.Hãng hàng không Asiana Airlines cũng nối lại đường bay thương mại Incheon-Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) từ ngày 1/10, nâng tổng số chuyến bay đi Trung Quốc của hãng lên 4 chuyến, gồm thành phố Trường Xuân, Nam Kinh và Thành Đô (Trung Quốc). Asiana Airlines hiện đang khai thác tổng tộng 26 tuyến quốc tế với 78 chuyến mỗi tuần.Các hãng hàng không giá rẻ (LCC) cũng đang có kế hoạch nối lại các đường bay thương mại quốc tế. Hãng hàng không Jeju Air ngày 21/10 đã mở lại tuyến Incheon-Cáp Nhĩ Tân, mở thêm tuyến Incheon-Thanh Đảo (Trung Quốc) từ ngày 20/10. Đường bay đi Tokyo (Nhật Bản) tạm dừng từ đầu tháng do tỷ lệ hành khách thấp dự kiến cũng sẽ sớm được nối lại do nhu cầu tăng lên.Hãng hàng không T'way cũng nối lại các đường bay Incheon-Osaka (Nhật Bản) từ ngày 5/11, Incheon-Tokyo từ ngày 6/11.Tạm thời, các hãng hành không có kế hoạch tập trung vào các chuyến bay thương mại trong khu vực châu Á. Trong thời gian tới, khi Chính phủ Hàn Quốc đạt được thỏa thuận với Việt Nam và Nhật Bản, dự kiến các chuyến bay đến hai nước này sẽ tăng lên.Hiện tại, các hãng hàng không Hàn Quốc chỉ vận hành các đường bay một chiều từ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Incheon, và hiện đang xem xét nối lại đường bay thương mại khứ hồi định kỳ.Ngoài ra, Hàn Quốc đang thỏa thuận ký kết chế độ đặc biệt "bong bóng du lịch" với Hong Kong và Singapore. Nếu thỏa thuận đặc biệt này được ký kết thành công, đường bay thương mại quốc tế sẽ sớm được mở rộng do nhu cầu du lịch nước ngoài tăng."Bong bóng du lịch" là thuật ngữ trong mùa dịch COVID-19, chỉ thỏa thuận đặc biệt giữa hai nước, trong đó khách du lịch giữa các nước đã thỏa thuận được phép tự do đi lại mà không phải cách ly sau nhập cảnh.