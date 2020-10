Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tăng trở lại ngưỡng ba con số

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/10, Hàn Quốc ghi nhận 25.955 ca nhiễm COVID-19, tăng 119 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 94 ca nội địa và 25 ngoại nhập.Xét theo khu vực, ca nhiễm mới phát sinh chủ yếu ở tỉnh Gyeonggi vơi 65 ca; thủ đô Seoul 20 ca; thành phố Incheon và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 3 ca; thành phố Daejeon, tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Chungcheong mỗi nơi 1 ca.Các ca nhiễm mới trong ngày 25/10 phát sinh chủ yếu ở bệnh viện dưỡng lão và trung tâm dạy múa khu vực thủ đô và các địa phương lân cận. Tính đến trưa ngày 25/10, cơ quan phòng dịch ghi nhận tổng cộng 49 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch viện dưỡng lão ở thành phố Namyangju (tỉnh Gyeonggi), 40 ca liên quan đến viện dưỡng lão ở thành phố Anyang (tỉnh Gyeonggi). Một người sống tại quận Guro (thành phố Seoul) bị nhiễm bệnh sau đó đi đến một trung tâm dạy múa ở thành phố Bucheon (tỉnh Gyeonggi) đã khiến số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này lên tới 27 người.Như vậy, sau khi Hàn Quốc nới lỏng lệnh giãn cách xã hội xuống mức I, trong tuần 19-25/10, số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày là 75,3 ca, tăng 13 ca so với số liệu một tuần trước. Cơ quan phòng dịch nhận định hiện nay trong nước không có ổ dịch lớn, song chưa thể đánh giá tình hình đã được kiểm soát ổn định.Ngoài ra, lo ngại số ca nhiễm sẽ còn tăng mạnh hơn trong tuần này khi nhiều người dân tổ chức leo núi, đi chơi trong mùa lá phong đỏ và dịp lễ Halloween, cơ quan phòng dịch yêu cầu người dân hạn chế tụ tập, đồng thời tăng cường kiểm dịch tại các cơ sở phúc lợi xã hội.Trong ngày 25/10, Hàn Quốc không có thêm ca tử vong nào do COVID-19, số ca tử vong duy trì 457 ca, tỷ lệ tử vong là 1,76%. Số bệnh nhân nặng và nguy kịch là 53 ca. Số ca xét nghiệm trong ngày 25/10 đạt 6.118 ca, tăng 651 ca so với ngày trước đó (5.467 ca). Tỷ lệ xác nhận dương tính với COVID-19 tại Hàn Quốc tính đến 0 giờ ngày 26/10 đạt 1,02%.