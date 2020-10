Hanjin dừng dịch vụ giao hàng ban đêm sau vụ một tài xế giao hàng tử vong

Photo : YONHAP News

Sau vụ một tài xế giao hàng bị tử vong do làm việc quá sức, hãng Hanjin công bố từ ngày 1/11 tới sẽ dừng toàn bộ dịch vụ giao hàng sau 10 giờ tối. Lượng hàng hóa chưa được giao sẽ được giao vào ngày hôm sau. Hanjin là doanh nghiệp giao hàng đầu tiên trong nước dừng dịch vụ giao hàng vào ban đêm.Ngoài ra, Hanjin dự kiến sẽ mở rộng số lượng xe và nhân lực giao hàng trong các thời điểm lượng hàng hóa chuyển phát tăng vọt, như dịp lễ tết. Trước tiên, bắt đầu từ tháng sau, hãng sẽ bố trí thêm 1.000 nhân lực hỗ trợ phân loại hàng hóa tại các chi nhánh, đại lý trên toàn quốc. Toàn bộ chi phí nhân lực này sẽ do công ty chi trả.Để nâng cao mức độ tự động hóa tại các trung tâm giao hàng, hãng sẽ đầu tư 50 tỷ won (44,3 triệu USD) để bổ sung thêm máy phân loại tự động vào năm sau.Tiếp đó, hãng sẽ tiến hành điều tra về tình hình tham gia bảo hiểm tai nạn lao động cho các nhân viên giao hàng với các đại lý của hãng trên cả nước, đặt mục tiêu tham gia bảo hiểm tai nạn lao động cho toàn bộ tài xế giao hàng trong nửa đầu năm sau. Ngoài ra, công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí kiểm tra sức khỏe hàng năm cho nhân viên, trong đó gồm cả kiểm tra các bệnh liên quan tới tim mạch.Vào ngày 12/10 vừa qua, một tài xế giao hàng của hãng Hanjin đã tử vong tại nhà riêng. Mấy ngày trước đó, người này đã gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, than thở rằng phải làm việc quá sức. Sau đó, hãng Hanjin ngày 20/10 đã ra tuyên bố xin lỗi, cam kết sẽ lập đối sách cải thiện, ngăn ngừa tái diễn vụ việc tương tự.