63 người đầu tiên được triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế tại trại giam

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc (MMA) ngày 26/10 đã triệu tập 63 người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng tôn giáo tới phục vụ nghĩa vụ quân sự thay thế tại trại giam thành phố Daejeon. Đây là những người đầu tiên thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế kể từ sau khi Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết "vô tội" với người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo và các điều luật liên quan được sửa đổi.Trong vòng ba tuần, những người này sẽ được đào tạo tại Trung tâm đào tạo nghĩa vụ quân sự thay thế phía trong trại giam Daejeon, rồi sau đó làm việc tại trại giam trong thời gian 36 tháng, với các công việc hỗ trợ như cấp đồ ăn, vật phẩm, quản lý cơ sở hạ tầng.Tháng 6/2018, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết rằng điều 5 Luật nghĩa vụ quân sự quy định về việc xử phạt với những người từ chối nhập ngũ vì lý do tôn giáo là không phù hợp với Hiến pháp, yêu cầu sửa đổi luật, đưa chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế vào trong các loại hình nghĩa vụ quân sự. Tới cuối năm 2019, Quốc hội Hàn Quốc thông qua “Luật binh lực thay thế và phục vụ nghĩa vụ quân sự thay thế”, bắt đầu thực thi từ năm nay.Kể từ sau khi Ủy ban thẩm định nghĩa vụ thay thế được lập ra vào tháng 6 năm ngoái cho tới nay, tổng số người được xét thực hiện nghĩa vụ thay thế là 626 người, bao gồm cả 63 người triệu tập trong đợt đầu tiên này.