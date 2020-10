Quy mô giao dịch thương mại của Hàn Quốc giảm hơn 18% trong quý II

Photo : Getty Images Bank

Dựa theo kết quả phân tích tài liệu của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Yang Kyung-sook thuộc Ủy ban kế hoạch và tài chính tại Quốc hội ngày 25/10 cho biết quy mô giao dịch thương mại của Hàn Quốc trong quý II đạt 109 tỷ USD, giảm 18,3% (24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Quy mô giao dịch thương mại là chỉ số bình quân giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. Quy mô giao dịch thương mại của Hàn Quốc trong quý I vừa qua đạt 126 tỷ USD, giảm 1,8 tỷ USD so với cùng kỳ một năm trước. Như vậy, quy mô thương mại quý II đã giảm sâu hơn so với quý I và là mức giảm tương đương thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 (giảm 21,1%).Không chỉ Hàn Quốc, quy mô giao dịch thương mại của các nước trên thế giới cũng giảm đáng kể. Quy mô giao dịch thương mại của thế giới trong quý II đạt 3.762 tỷ USD, giảm 21,1% (1.004 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Có thể thấy, quy mô giao dịch thương mại của Hàn Quốc giảm tương đối thấp so với mức giảm của quy mô giao dịch thương mại thế giới do kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng.Nghị sĩ Yang Kyung-sook nhận định mặc dù quy mô giao dịch thương mại thế giới đang cải thiện so với thời kỳ đầu dịch COVID-19 bùng phát, chỉ số này trong quý II lại giảm mạnh do dịch bệnh tiếp tục tái bùng phát trên toàn thế giới.