Seoul triển khai dịch vụ wifi công cộng miễn phí nhanh gấp 4 lần

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 26/10 cho biết sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ wifi công cộng kiểu mẫu "Kkachi On" từ tháng 11 tới.Wifi công cộng "Kkachi On" là dịch vụ wifi công cộng có tốc độ nhanh hơn gấp 4 lần so với hiện nay, được trang bị thiết bị tân tiến đảm bảo tăng cường bảo mật. Theo kế hoạch, wifi công cộng kiểu mẫu "Kkachi On" sẽ được lắp đặt tại các khu vực công cộng thường tập trung đông người như các tuyến đường chính, chợ truyền thống, công viên, suối, đường đi bộ, trung tâm thể thao văn hóa.Chính quyền thành phố Seoul sẽ bắt đầu triển khai lắp đặt tại quận Seongdong, quận Guro từ ngày 1/11, và lần lượt đến quận Eunpyeong, quận Gangseo và quận Dobong từ trung tuần tháng 11.Ngoài ra, các khu vực đã lắp đặt wifi mạng viễn thông riêng của thành phố Seoul tại quận Guro, quận Seocho, quận Eunpyeong cũng sẽ được lắp đặt mạng wifi kiểu mẫu từ năm sau.Quan chức phụ trách chính sách đô thị thông minh thành phố Seoul cho biết sau dịch COVID-19, việc tăng cường các dịch vụ trực tuyến và không tiếp xúc đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Qua đó, ông nhấn mạnh chính quyền thành phố sẽ đảm bảo quyền sử dụng mạng viễn thông cơ bản của người dân.Tuy nhiên, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc có lập trường phản đối dự án wifi công cộng này của thành phố Seoul, do theo Luật kinh doanh thông tin điện tử, chính quyền thành phố địa phương không thể tự kinh doanh dự án viễn thông.Về điều này, chính quyền thành phố Seoul cho biết đã kiến nghị Quốc hội và Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông bổ sung hoàn thiện luật liên quan.