Liên hoan phim Hàn Quốc tại Paris diễn ra từ 29/10-3/11

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim Hàn Quốc tại Paris (Korean Film Festival in Paris) lần thứ 15 sẽ được khai mạc vào ngày 29/10 (giờ địa phương) tại đại lộ Champs-Élysées, thành phố Paris, Pháp. Sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 3/11, giới thiệu đến người dân Pháp 19 bộ phim dài và 25 phim ngắn.Tác phẩm trình chiếu khai mạc sự kiện là "Okay! Madam" (tạm dịch: Oke, chị đại) của đạo diễn Lee Chul-ha, tác phẩm bế mạc là Me and Me (tạm dịch: Thời gian biến mất) của đạo diễn Jeong Jin-yeong.Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại Pháp vẫn rất nghiêm trọng, ban tổ chức được cho là đã đã cân nhắc rất nhiều về việc có tổ chức Liên hoan phim Hàn Quốc tại Paris hay không, song lịch trình vẫn được giữ nguyên nhằm đáp ứng sự quan tâm của người dân nước Pháp dành cho các tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động bên lề của liên hoan phim năm nay đều bị hủy bỏ, tác phẩm và số lần chiếu cũng bị cắt giảm.Ngoài ra, ban tổ chức cũng khuyến khích người xem đặt vé qua mạng, chỉ có khoảng 25% số ghế trên khán đài sẽ được đưa vào sử dụng để duy trì khoảng cách an toàn. Khi đến rạp, người dân cần đeo khẩu trang theo quy định và được kiểm tra thân nhiệt.Liên hoan phim Hàn Quốc tại Paris năm nay có sự góp mặt của tổng cộng 44 bộ phim, giảm 24% so với năm ngoái là 58 bộ phim (28 bộ phim dài tập và 30 bộ phim ngắn). Ngoài ra, Paris có kế hoạch chọn một đến hai bộ phim trong Liên hoan phim lần này để trình chiếu vào cuối tuần đến 20/12, nhằm đáp ứng nhu cầu người dân Pháp muốn xem nhưng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức trong thời gian diễn ra sự kiện Liên hoan phim Hàn Quốc.