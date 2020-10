Album chính thức đầu tiên của BLACKPINK bán hơn 1 triệu bản

Photo : YONHAP News

Đại diện công ty giải trí YG Entertainment cho biết tính đến ngày ngày 26/10 album chính thức đầu tiên "THE ALBUM" của nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã bán dược 1.209.543 bản trên cả thị trường trong nước và nước ngoài. Thành tích này đánh đấu danh hiệu nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đạt "Million Seller", với số lượng album bán ra vượt mốc 1 triệu bản.Trong đó, có 871.355 bản tại thị trường Hàn Quốc, 319.300 bản đặt mua từ thị trường Mỹ và châu Âu và 18.888 bản đĩa than (LP), phiên bản đặc biệt số lượng giới hạn "cháy kệ" ngay từ khi mở bán."THE ALBUM" là album đầu tiên và cũng là duy nhất ở thời điểm hiện tại của 4 cô nàng BLACKPINK sau 4 năm ra mắt. Chỉ tính riêng lượng đặt trước đã vượt quá 1 triệu bản, đạt thành tích 590.000 bản được bán ra trong tuần đầu tiên phát hành, lập kỷ lục nhóm nhạc nữ có lượng đĩa bán ra trong tuần đầu nhanh nhất.Album của 4 cô nàng "hắc hường" cũng giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng album "Billboard 200" của Mỹ trong tuần đầu tiên phát hành, trở thành nhóm nhạc nữ đạt thành tích cao nhất trên thế giới sau 12 năm. BLACKPINK liên tục lọt top 10 "Billboard 200" trong hai tuần tiếp theo, tuần thứ hai và thứ ba lần lượt giữ vị trí thứ 6 và thứ 10. Cùng với Billboard, trên bảng xếp hạng album chính thức của Anh Official Albums Chart Top 100, một trong hai bảng xếp hạng nhạc Pop lớn nhất thế giới, "THE ALBUM" giành cho mình vị trí Á quân sau khi ra mắt và đang tiếp tục duy trì vị trí này tuần thứ ba liên tiếp.Bài hát chủ đề "Lovesick girls" cũng đã leo lên vị trí số 3 bảng xếp hạng Global Top 50 ​của nền tảng nhạc số trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify.