Số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn tập trung nhiều ở các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ 27/10, Hàn Quốc ghi nhận 88 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm xuống ngưỡng hai con số, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 26.043 người.Trong số các ca nhiễm mới, có 72 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 16 ca nhập ngoại. Thủ đô Seoul có 24 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm liên quan tới một công trường xây dựng ở quận Songpa đã tăng thêm 8 ca. Cơ quan phòng dịch đã tiến hành phòng dịch khẩn cấp ngay lập tức và đang điều tra những người từng tiếp xúc với các bệnh nhân.Trong ngày 26/10, có tới 7 ca nhiễm mới liên quan đến buổi tụ tập ở một nhà hàng thuộc thành phố Yongin (tỉnh Gyeonggi), nâng tổng số ca nhiễm liên quan lên 26 người, gồm các thành viên tham gia buổi tụ tập, gia đình, đồng nghiệp.Theo thống kê của cơ quan phòng dịch, số ca nhiễm mới bình quân trong vòng hai tuần qua là 68,7 người/ngày, tăng nhẹ so với hai tuần trước đó là 59,4 người/ngày. Tuy nhiên, số ca không rõ nguồn lây chiếm 11,4%, giảm so với hai tuần trước. Có 21 vụ lây nhiễm tập thể, duy trì xu thế giảm.Cơ quan phòng dịch cho biết xu hướng lây lan dịch COVID-19 phần lớn đã được kiểm soát, nhưng phải tiếp tục cảnh giác ở những địa điểm như viện dưỡng lão, cơ sở dành cho người khuyết tật, nơi liên tiếp xuất hiện lây nhiễm tập thể.Sau khi Chính phủ hạ giãn cách xã hội xuống mức I, đời sống thường nhật đang dần hồi phục. Người dân gia tăng sử dụng phương tiện giao thông công cộng, doanh thu thanh toán qua thẻ tăng, song rủi ro lây nhiễm vẫn tồn tại, do đó người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền càng phải chú ý hơn.Trong ngày 27/10, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương đã tiến hành thảo luận về kế hoạch rà soát các cơ sở tập trung đông người nước ngoài và kế hoạch phòng dịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch.