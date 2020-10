Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ tiếp tục hoãn ra phán quyết vụ kiện LG-SK

Photo : YONHAP News

Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC) ngày 26/10 (giờ địa phương) công bố quyết định dời ngày đưa ra phán quyết cuối cùng vụ kiện xâm phạm bí mật kinh doanh pin xe ô tô điện giữa hãng hóa chất LG và SK Innovation, từ ngày 26/10 sang ngày 10/12.Tuy nhiên, ITC không giải thích lý do, bối cảnh hoãn đưa ra quyết định. Như vậy, vụ kiện giữa hai nhà sản xuất pin ô tô điện lớn thứ ba và thứ tư thế giới dự kiến sẽ phải chờ tới cuối năm nay mới có phán quyết chính thức.Trước đó, Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ đã từng hoãn ngày ra quyết định cuối cùng một lần, đổi từ ngày 5/10 sang 26/10.Giới doanh nghiệp cho biết việc Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ hoãn hai lần như trên là điều rất hiếm thấy. Điều này cho thấy ITC đang khá đau đầu về vụ kiện tụng giữa Công ty hóa chất LG và SK Innovation.Tháng 4 năm ngoái, hãng hóa học LG đã khởi kiện hãng SK Innovation lên Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ vì lý do xâm phạm bí mật kinh doanh. Tháng 2 vừa qua, ITC đã ra phán quyết mặc định (Default Judgment) là SK Innovation bị thua kiện. Tuy nhiên, SK đã kháng nghị quyết định này, yêu cầu phúc thẩm, nên ITC đã xem xét lại toàn bộ vụ kiện.Cả SK Innovation và hóa chất LG đều là những doanh nghiệp đang đầu tư quy mô lớn vào Mỹ, tạo ra hiệu quả kinh tế lớn. Do đó, nội bộ nước Mỹ cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoanh việc SK Innovation sẽ không thể kinh doanh tại Mỹ nếu bị xử thua kiện.Gần đây, còn có ý kiến cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể sẽ thực thi quyền bác bỏ phán quyết, nếu ITC đưa ra phán quyết bất lợi cho SK Innovation.