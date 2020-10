Son Heung-min là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Giải bóng đá ngoại hạng Anh

Photo : YONHAP News

Trong trận đấu vòng loại thứ 6 Giải bóng đá ngoại hạng Anh (EPL) 2020-2021 giữa câu lạc bộ Tottenham Hotspur và câu lạc bộ Burnley diễn ra vào ngày 27/10 (giờ Hàn Quốc), tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu, giúp Tottenham giành chiến thắng chung cuộc 1-0.Đây là bàn thắng thứ 10 trong các giải đấu châu Âu năm nay, và là bàn thắng thứ 8 của chân sút người Hàn trong mùa Giải ngoại hạng Anh lần này, nhiều hơn một bàn so với tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của câu lạc bộ Everton (7 bàn), trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Giải ngoại hạng Anh. Với phong độ đỉnh cao của Son Heung-min, Tottenham hiện đang đứng thứ 5 EPL.Vào phút thứ 31 của hiệp 2, nhận đường truyền từ người đồng đội Harry Kane trong một pha phạt góc, Son đã đánh đầu làm tung lưới Burnley. Là bộ đôi tiền đạo hàng đầu ngoại hạng Anh, Son Heung-min và Harry Kane đã có những màn phối hợp ăn ý ngoạn mục, ghi tổng cộng 29 bàn thắng, trở thành bộ đôi tiền đạo ăn ý thứ hai trong lịch sử Giải bóng đá ngoại hạng Anh.Son được khán giả hâm mộ bình chọn là "Vua của trận đấu" (King Of The Match), tương đương cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, với tỷ lệ bình chọn là 85,8%.Truyền thông Anh cũng đánh giá cao màn trình diễn của Son Heung-min. Đài BBC chấm Son được 8,17 điểm, điểm cao nhất trận đấu. Kênh truyền hình thể thao Sky Sports cũng cho anh số điểm cao nhất là 8 điểm, bằng với đồng đội Harry Kane.