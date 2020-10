Hộ gia đình 4 người tại Hàn Quốc chi khoảng 266 USD cho mùa muối kimchi năm nay

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 27/10 công bố "Đối sách ổn định cung cầu rau củ mùa muối kimchi Kimjang". Trong mùa muối kimchi năm nay, dự báo mỗi hộ gia đình 4 người tại Hàn Quốc sẽ muối 21,9 bắp cải thảo, giảm nhẹ so với mức 22,3 bắp vào năm ngoái. Thời điểm người dân muối kimchi bắt đầu từ đầu tháng 11 và kết thúc vào cuối tháng 12, nhưng cao điểm là vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12.Dự báo trên căn cứ theo kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu kinh tế nông thôn Hàn Quốc, được tiến hành với 601 hộ gia đình trên toàn quốc từ ngày 14-16/10 vừa qua. Chi phí dành cho việc muối kimchi (tính theo hộ gia đình 4 người) vào khoảng 300.000 won (266 USD).Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cho biết nếu người dân chọn thời điểm muối kimchi muộn thì có thể tiết kiệm chi phí hơn do giá cải thảo và củ cải, nguyên liệu chính muối kimchi, dự kiến sẽ ổn định vào tháng 11 và tháng 12.Sản lượng cải thảo vụ thu năm nay giảm 4% so với mọi năm, nhưng do diện tích canh tác tăng 5% nên nguồn cung cải thảo trên thị trường vẫn ở mức tương tự mọi năm là khoảng 1,31 triệu tấn. Sản lượng ớt giảm 22%, nhưng tỏi tăng 7%.Chính phủ có kế hoạch ngăn chặn bất ổn cung cầu quá mức, ổn định cung cầu các loại rau củ làm nguyên liệu muối kimchi, như xuất rau củ dự trữ. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ rà soát tổng hợp tình hình cung cầu nguyên liệu muối kimchi; khởi động Nhóm đối sách ổn định cung cầu trong vòng từ 1/11-20/12, với sự tham gia của các ban ngành hữu quan, nhằm rà soát hàng ngày về tình hình nguồn cung và xu hướng giá cả của từng mặt hàng.