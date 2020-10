Lao động hợp đồng ngắn hạn tại Hàn Quốc giảm 55.000 người

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/10 công bố số liệu cho biết tính đến tháng 8 năm nay, lao động hợp đồng ngắn hạn tại Hàn Quốc đạt 7.426.000 người, giảm 55.000 người so với một năm trước.Trong tổng số 20.446.000 lao động đang hưởng lương tại Hàn Quốc, tỷ lệ lao động hợp đồng ngắn hạn là 36,3%, giảm 0,1% so với năm ngoái. Lao động thời vụ là 4.608.00 người, giảm 177.000 người. Lao động bán thời gian chiếm 3.252.000 người, tăng 97.000 người. Lao động có việc làm ổn định, tức có thể tiếp tục công việc tại nơi làm hiện tại nếu không có tình huống đặc biệt như doanh nghiệp đóng cửa, chiếm 52,5%, giảm 3,9% so với một năm trước.Xét theo độ tuổi, lao động độ tuổi 30 giảm 89.000 người, độ tuổi 20 giảm 79.000 người, độ tuổi 40 giảm 38.000 người, trong khi độ tuổi trên 60 lại tăng 195.000 người.Xét theo ngành công nghiệp, lao động hợp đồng ngắn hạn ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm 71.000 người; chế tạo giảm 69.000 người; quản lý hạ tầng dự án, hỗ trợ dự án và dịch vụ cho thuê giảm 42.000 người; dịch vụ giáo dục giảm 41.000 người. Trong khi đó, lao động ở lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội tăng 150.000 người; hành chính công và quốc phòng tăng 40.000 người.Thời gian làm việc bình quân trong tuần của lao động hợp đồng ngắn hạn là 30,7 giờ, giảm 0,1 giờ so với một năm trước. Mức lương bình quân trong vòng ba tháng gần đây là 1.711.000 won (1.520 USD), giảm 18.000 won (16 USD). Thời gian làm việc bình quân tại chỗ làm hiện tại là 2 năm 5 tháng, tương tự một năm trước. Tỷ lệ lao động tham gia lương hưu là 37,8%, giảm 0,1%; tham gia bảo hiểm y tế là 49%, tăng 1%; bảo hiểm tuyển dụng là 46,1%, tăng 1,2%.Tính đến tháng 8, trong số những lao động được hưởng lương tại Hàn Quốc, lao động ký hợp đồng nhân viên chính thức đạt 13.020.000 người, giảm 58.000 người so với năm ngoái, chiếm 63,7%.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết dịch COVID-19 đã khiến tình hình tuyển dụng xấu đi, ảnh hưởng tới cả lao động hợp đồng ngắn hạn và nhân viên chính thức. Tuy nhiên, số lao động bán thời gian lại tăng là nhờ Chính phủ rót ngân sách bổ sung để mở rộng các dự án tạo việc làm trực tiếp, nhằm đối phó với sự sụt giảm việc làm trên thị trường do COVID-19.