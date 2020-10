Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về tốc độ truy cập internet qua điện thoại di động

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo do Ookla, công ty điều hành trang web đo tốc độ internet toàn cầu "speedtest", công bố ngày 28/10, tốc độ truy cập internet bình quân của Hàn Quốc trong tháng 9 là 121 Mbps (Megabit trên giây) theo tốc độ tải, đứng vị trí thứ nhất trong số 140 nước khảo sát.Chỉ số này của Hàn Quốc trong báo cáo tháng 8 đạt 113,01 Mbps. Như vậy, tốc độ truy cập internet trung bình của Hàn Quốc đã nhanh hơn khoảng 10%, giữ vị trí dẫn đầu trong hai tháng liên tiếp, và nhanh gấp 3,4 lần so với bình quân của thế giới là 36,96 Mbps.Tốc độ truy cập internet qua thiết bị di động của Hàn Quốc trong tháng 3 năm 2019 đạt 54,89 Mbps, sang tháng 4 đạt 63.81 Mbps, thời điểm sau khi triển mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G). Khi đó, tốc độ truy cập internet qua thiết bị di động của Hàn Quốc từ vị trí thứ 6 thế giới trong tháng 3 năm ngoái, leo lên vị trí số 3 trong tháng 4 và vươn lên dẫn đầu thế giới trong tháng 5.Top 5 quốc gia có tốc độ truy cập internet nhanh sau Hàn Quốc trong đợt khảo sát lần này là Trung Quốc 113,35 Mbps, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) 111.13 Mbps, Qatar 88.08 Mbps, Ả-rập Xê-út 77.55 Mbps. Ngoài ra, tốc độ truy cập internet của Mỹ đứng thứ 33 thế giới với 47,13 Mbps, Nhật Bản đứng thứ 58 thế giới với 35,53 Mbps.Năm nay, công ty viễn thông Hàn Quốc SK Telecom cũng được trao giải Á quân "Speedtest" do Ookla bình chọn. Speedtest là công cụ đánh giá tốc độ internet phổ biến nhất trên thế giới do Ookla xây dựng và phát triển. Giải thưởng "Speedtest" là danh hiệu dành cho nhà cung cấp dịch vụ di động viễn thông, thể hiện hiệu suất, tốc độ và phạm vi phủ sóng internet cung cấp cho khách hàng của các nhà mạng.