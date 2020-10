Số cặp kết hôn tại Hàn Quốc tháng 8 giảm 18%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/10 đã công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 8/2020". Theo đó, có tổng cộng 15.033 cặp vợ chồng kết hôn trong tháng 8 vừa qua, giảm 3.303 cặp (18%) so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất (xét riêng trong các tháng 8) kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1981.Cục thống kê quốc gia giải thích số cặp kết hôn trong tháng 8 giảm là do dân số độ tuổi 30 giảm và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.Số cặp vợ chồng ly hôn trong tháng 8 là 8.457 cặp, giảm 597 cặp (6,6%) so với một năm trước, mức thấp nhất kể từ sau tháng 8 năm 2008. Cục thống kê quốc gia cho biết do ảnh hưởng của COVID-19, tòa án phải tạm thời đóng cửa nên dẫn tới số cặp ly hôn giảm.Số trẻ chào đời trong tháng 8 là 22.472 trẻ, giảm 1.899 trẻ (7,8%) so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số trẻ chào đời 8 tháng đầu năm nay là 188.202 trẻ, giảm 19.816 trẻ (9,5%) so với một năm trước.Số người tử vong trong tháng 8 là 25.284 người, tăng 1.577 người (6,7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số người tử vong trong 8 tháng đầu năm nay là 201.648 người, tăng 7.811 người (4%).Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ em chào đời, nên Hàn Quốc tiếp tục duy trì xu hướng giảm dân số tự nhiên trong tháng 8, tháng thứ 10 liên tiếp kể từ lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái.